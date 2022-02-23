***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









rketimiz Yönetim Kurulunun 23.02.2022 tarihli 2022/02 sayılı kararına göre29.12.2021 tarihinde satışı yapılan ve bedeli peşin tahsil edilen 8.184 m2 arsa satışımızdan doğan kazancın %50'lik kısmının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi uyarınca pasifte özel bir fon hesabında tutulmasına karar verilmiştir.Kamuya saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003808BIST