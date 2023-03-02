***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarII-15.1 Özel Durumlar Tebliği, 23/7 maddesi kapsamında yapılan güncelleme açıklamasıdır28.06.2022 tarihinde Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar doğrultusunda Almanya'dan satın alınan 125.000 Ton / Yıl kapasiteli kağıt üretim tesisinin tamamı, İzmir Kemalpaşa'da bulunan fabrika sahamıza kurulmak üzere getirilmiştir.Aynı zamanda, kurulması ile ilgili olarak yapılacak fabrika binası inşaat ihalesi açılmış olup teklifler değerlendirmeye alınacaktır.Gerek tesisin satınalınması, gerekse ek yatırım alımları için bugüne kadar kredi kullanılmamış, harcamalar öz kaynaklarımızdan karşılanmıştır.Kamuya saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119125BIST