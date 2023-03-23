***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2023 11:42
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 23.03.2023 tarihli kararı ile
Sermaye Piyasası Kanunu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerinden, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçimine ilişkin uyum zorunluluğunun yerine getirilmesini teminen
Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Tülay Kora görevinden istifa etmiştir, istifasının kabulüne ve imza yetkisinin iptaline, boşalan üyeliğin yerine 27.02.2023 tarihindeki Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Rabia Meryem Kocabaş'ın atanmasına, Türk Ticaret Kanunu 363. Madde hükmüne göre ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127287
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