***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 23.03.2023 tarihli kararı ileSermaye Piyasası Kanunu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerinden, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçimine ilişkin uyum zorunluluğunun yerine getirilmesini teminenŞirketin Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Tülay Kora görevinden istifa etmiştir, istifasının kabulüne ve imza yetkisinin iptaline, boşalan üyeliğin yerine 27.02.2023 tarihindeki Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Rabia Meryem Kocabaş'ın atanmasına, Türk Ticaret Kanunu 363. Madde hükmüne göre ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127287BIST