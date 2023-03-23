***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulunun 23.03.2023 tarihinde aldığı karara göreTürk Ticaret Kanunu 366. maddesi uyarınca Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ferit Kora, Başkan Yardımcılığına Sayın Adem Haluk Kora'nın seçilmelerine karar verilmiştir.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127510BIST