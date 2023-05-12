***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İZMİR ili KEMALPAŞA, ilçesisinde bulunan fabrikasında yapılacak olan Kağıt Üretim Tesisi Kapasite Artış Yatırımı için yapılan ÇED başvurusu, 12.05.2023 tarihli E-27894554-220.01-6418052 sayılı yazısı ile T.C. ÇEVRE, SEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından ÇED Olumlu Kararı verildiği tarafımıza bildirilmiştir.Kamuya saygı İle duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151017BIST