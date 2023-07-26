***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, toplamda 2014 yılındaki rakam ile 30.000.000.-TL alacaklı ve davacı olduğumuz, Aytaç Erkaya ve Mehmet Zeki Üçdoğan' dan, alacaklarımızdan 6.032.488-TL' lık kısmına ait dava 06.12.2018 tarihinde T.C. İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmüş oybirliği ile verilen karar şirketimiz lehine sonuçlanmıştı. Davalılar bu karara karşı istinafa başvurmuşlardı. İstinaf başvurusunun karar sonucu da lehimize sonuçlanmıştı. T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 43. Hukuk Dairesi 22.04.2021 tarihi itibariyle 2021/540 karar numarası ile, 6.032.488-TL'nın 10 Eylül 2014 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte Aytaç Erkaya ve Mehmet Zeki Üçdoğan' dan alınarak Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne verilmesine oy birliği ile karar vermişti. Davalılar Yargıtay yoluna başvurmuşlardı. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi, sonucu lehimize olmak üzere, temyiz olunan Bölge Adliye mahkemesinin kararının ONANMASINA oy birliği ile karar vermiştir. İlişkili ek alacak davaların daha hızlı bir şekilde neticelenmesini bekliyoruz.Kamuya saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175335BIST