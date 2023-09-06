***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 06.09.2023 tarihli kararı ileSermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında şirketimizde Muhasebe Müdürü ünvanı ile çalışan, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları bukunan Sayın Murat Balpınar'ın mevcut görevinin sonlandırılarak, ilgili tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği'ne ve yine tebliğ kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne atanmasına karar verilmiştir.Kamuya saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192069BIST