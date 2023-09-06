***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2023 14:20
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 06.09.2023 tarihli kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında şirketimizde Muhasebe Müdürü ünvanı ile çalışan, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları bukunan Sayın Murat Balpınar'ın mevcut görevinin sonlandırılarak, ilgili tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği'ne ve yine tebliğ kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne atanmasına karar verilmiştir.
Kamuya saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192069
BIST
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16:368.223
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -13,38
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.128
En Yüksek
8.299
16:3626,8203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0505
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
26,8406
En Düşük
26,4038
16:3628,8141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0929
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9526
En Düşük
28,4686
16:361.658,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.658,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.662,44
En Düşük
1.634,64
BIST En Aktif Hisseler16:34
|MIATK
|426,90
|532.211.353
|% 10,00
|
|GRNYO
|11,00
|81.040.499
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|728.690.486
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|201.601.090
|% 10,00
|
|ARZUM
|56,10
|43.702.258
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|40.168.110
|% -10,00
|
|KENT
|387,00
|2.678.872
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|392.661.743
|% -9,99
|
|BALAT
|20,52
|2.532.077
|% -9,92
|
|EMNIS
|57,10
|1.126.268
|% -8,05
|
|ASELS
|40,94
|7.628.891.039
|% 6,34
|
|EREGL
|46,58
|7.282.678.146
|% 1,26
|
|IZENR
|74,00
|7.057.783.414
|% 3,06
|
|EKGYO
|9,29
|6.056.122.719
|% -1,59
|
|ISCTR
|24,44
|5.767.062.850
|% 3,65
|
|EKGYO
|9,29
|6.056.122.719
|% -1,59
|
|YKBNK
|17,08
|4.907.926.356
|% -0,35
|
|ISCTR
|24,44
|5.767.062.850
|% 3,65
|
|HALKB
|14,87
|2.939.190.781
|% 1,23
|
|ASELS
|40,94
|7.628.891.039
|% 6,34
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8094
|26,8146
|% 0,17
|
|Euro
|28,7914
|28,8017
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,4963
|33,6643
|% -0,08
|
|Frank
|29,9553
|30,1358
|% -0,03
|
|Riyal
|7,1287
|7,1644
|% 0,22
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-1,45
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|11.261
|11.431
|-14,00
|
|Tam
|11.015
|11.103
|-41,00
|
|Yarım
|5.524
|5.573
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.786
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|19,88
|19,91
|-0,36
|
|B. Petrol
|89,84
|89,84
|-0,20
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:47SNKRN
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 059 adet işlem
-
16:46ENERY
Yüzde 9.97 oranında artışla 229.40 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 894, 605 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 99 artarak (% 0.11 ) 8, 759
-
16:45XU100
Endeks 8, 236 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 130, 586.00 milyon TL de
-
16:44SOKE
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 25.92 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 354, 544 adet işlem