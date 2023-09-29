***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2023 09:59
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
II-15.1 Özel Durumlar Tebliği, 23/7 maddesi kapsamında yapılan güncelleme açıklamasıdır
28.06.2022 tarihinde şirket Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, satın alınan 125.000 ton/yıl üretim kapasiteli ikinci kağıt makinası için inşaat ruhsatı alınarak, İzmir-Kemalpaşa'da bulunan mevcut fabrika sahası içinde temeli atılmıştır.
Yeni üretim hattının inşaat ve montaj çalışmaları belirlenen plan ve program çerçevesinde devam edecektir.
Kamuya saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198073
BIST
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10:358.306
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 87,11
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.307
10:3527,4539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1398
|Açılış
|: 27,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,6607
En Düşük
27,3482
10:3529,1489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1205
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,3008
En Düşük
28,8998
10:351.653,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,97
|Açılış
|: 1.653,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler10:35
|ISYAT
|11,66
|57.402.296
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|3.795.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|194.978.164
|% 9,99
|
|REEDR
|18,09
|955.167.468
|% 9,97
|
|HATSN
|39,98
|888.056.537
|% 9,96
|
|ISBTR
|346.163,90
|1.730.820
|% -10,00
|
|BALAT
|21,62
|708.271
|% -9,84
|
|CASA
|90,00
|4.286.070
|% -8,86
|
|EUYO
|16,70
|1.022.899
|% -6,18
|
|ADGYO
|28,10
|545.880.936
|% -4,81
|
|THYAO
|248,20
|3.624.395.133
|% 2,06
|
|TUPRS
|155,50
|1.540.756.618
|% -0,62
|
|YKBNK
|18,25
|1.345.372.417
|% 4,05
|
|AKBNK
|33,24
|1.195.590.430
|% 3,75
|
|GARAN
|53,40
|1.183.627.875
|% 4,50
|
|YKBNK
|18,25
|1.345.372.417
|% 4,05
|
|ODAS
|13,55
|805.624.969
|% 1,35
|
|REEDR
|18,09
|955.167.468
|% 9,97
|
|ZOREN
|5,29
|241.435.611
|% 1,93
|
|EKGYO
|8,06
|366.984.930
|% 0,50
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4467
|27,4539
|% 0,51
|
|Euro
|29,1327
|29,1489
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,5332
|33,7014
|% 0,64
|
|Frank
|30,0569
|30,2380
|% 0,81
|
|Riyal
|7,2996
|7,3362
|% 0,27
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|8,35
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|10,37
|
|Cumhuriyet
|11.237
|11.407
|-33,00
|
|Tam
|11.003
|11.120
|32,00
|
|Yarım
|5.519
|5.583
|16,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.792
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,37
|0,44
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|0,12
|
Seans Raporu
10:35
daha fazla
-
10:48EDATA
Yüzde 5.94 oranında artışla 18.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 255, 896 adet işlem
-
10:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 87 artarak (% 0.87 ) 8, 754
-
10:47
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TUPRS, YKBNK
-
10:47XU100
Endeks 8, 296 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 25, 011.00 milyon TL de
-
10:47KARTN
Yüzde 4.36 oranında artışla 93.30 lira fiyatla işlem gören hissede 402, 622 adet işlem