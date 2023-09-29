***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarII-15.1 Özel Durumlar Tebliği, 23/7 maddesi kapsamında yapılan güncelleme açıklamasıdır28.06.2022 tarihinde şirket Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, satın alınan 125.000 ton/yıl üretim kapasiteli ikinci kağıt makinası için inşaat ruhsatı alınarak, İzmir-Kemalpaşa'da bulunan mevcut fabrika sahası içinde temeli atılmıştır.Yeni üretim hattının inşaat ve montaj çalışmaları belirlenen plan ve program çerçevesinde devam edecektir.Kamuya saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198073BIST