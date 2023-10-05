***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 05.10.2023 tarihli kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca ve Aday Gösterme Komitesinin görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi uygun görüşüyle, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak uzun yıllar Hesap Uzmanlığı yapmış, Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Eximbank Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş Sayın Adnan Yıldırım 'ın atanmasına, Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi göre ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200008BIST