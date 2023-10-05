***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2023 14:56
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 05.10.2023 tarihli kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca ve Aday Gösterme Komitesinin görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi uygun görüşüyle, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak uzun yıllar Hesap Uzmanlığı yapmış, Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Eximbank Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş Sayın Adnan Yıldırım 'ın atanmasına, Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi göre ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200008
BIST
'
18:008.483
En Düşük
|Değişim
|: 1,80%
|| 149,78
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.496
18:0027,5662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0375
|Açılış
|: 27,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
18:0029,1165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1304
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
18:001.611,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,70
|Açılış
|: 1.611,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYDEM
|23,54
|685.383.884
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|486.278.894
|% 10,00
|
|TETMT
|2.228,90
|21.037.755
|% 10,00
|
|BANVT
|124,30
|43.344.328
|% 10,00
|
|BFREN
|8.970,60
|32.222.395
|% 10,00
|
|REEDR
|21,64
|384.162.362
|% -9,98
|
|MANAS
|11,06
|231.428.465
|% -8,22
|
|BASCM
|11,00
|949.278
|% -8,18
|
|GIPTA
|38,78
|1.986.794.983
|% -6,64
|
|VBTYZ
|113,20
|236.426.918
|% -6,52
|
|THYAO
|241,00
|9.911.490.511
|% 1,05
|
|YKBNK
|18,91
|7.190.526.610
|% 4,76
|
|PETKM
|23,24
|7.155.006.977
|% 5,64
|
|TUPRS
|151,20
|7.009.954.842
|% 2,30
|
|ZOREN
|7,00
|6.830.740.000
|% -0,14
|
|ZOREN
|7,00
|6.830.740.000
|% -0,14
|
|EKGYO
|8,22
|4.132.807.628
|% 2,75
|
|YKBNK
|18,91
|7.190.526.610
|% 4,76
|
|PETKM
|23,24
|7.155.006.977
|% 5,64
|
|ADESE
|2,47
|648.168.321
|% -5,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5604
|27,5662
|% 0,14
|
|Euro
|29,0831
|29,1165
|% 0,45
|
|Sterlin
|33,4134
|33,5809
|% 0,22
|
|Frank
|30,0330
|30,2139
|% 0,37
|
|Riyal
|7,3269
|7,3637
|% 0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,47
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|9,00
|
|Tam
|10.862
|10.976
|-26,00
|
|Yarım
|5.448
|5.505
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.715
|2.752
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,88
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|18,48
|18,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|85,75
|85,75
|-0,06
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59SKBNK
Yüzde 9.94 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 659, 545 adet işlem
-
17:58SNGYO
Yüzde 5.40 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 380, 803 adet işlem
-
17:57MAKIM
Yüzde 5.37 oranında artışla 60.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 242 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KCHOL, ARCLK
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 93 artarak (% 1.09 ) 7, 342