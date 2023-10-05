***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzmir-Kemalpaşa'da bulunan mevcut fabrikada İkinci kağıt makinasının kurulacağı binaya ait inşaat ruhsatı ve temel atma işlemlerinin tamamlandığını 29.09.2023 tarihinde kamuya duyurmuştuk. Başlanan inşaatın 2024 Şubat ayı içinde bitirilmesi ve sonrasında kağıt makinası montajının 2024 yılının son çeyreğinde tamamlanarak üretime başlaması planlanmıştır.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200009BIST