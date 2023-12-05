***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlkim Kağıt, sürdürülebilir bir gelecek ve kendi adına çevreci bir çözüm yaratma çabası ile ürettiği ALLCOPY ve BESTCOPY Fotokopi markaları için uluslararası bağımsız ve resmi Ekolojik Ürün Sertifikalarından olan ECO LABEL ve ECO MARK sertifikalarını yetkili akreditasyon kuruluşundan almıştır. Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerin, ürün seçiminde tercihi olan bu çevre sertifikaları, şirketin ihracat potansiyeline de olumlu katkı sağlayacaktır.Kamuya saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222214BIST