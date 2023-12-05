***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2023 09:55
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alkim Kağıt, sürdürülebilir bir gelecek ve kendi adına çevreci bir çözüm yaratma çabası ile ürettiği ALLCOPY ve BESTCOPY Fotokopi markaları için uluslararası bağımsız ve resmi Ekolojik Ürün Sertifikalarından olan ECO LABEL ve ECO MARK sertifikalarını yetkili akreditasyon kuruluşundan almıştır. Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerin, ürün seçiminde tercihi olan bu çevre sertifikaları, şirketin ihracat potansiyeline de olumlu katkı sağlayacaktır.
Kamuya saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222214
BIST
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11:388.099
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 11,85
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.080
En Yüksek
8.121
11:3828,9094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0049
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9426
En Düşük
28,8018
11:3831,3280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0187
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
11:381.892,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 7,98
|Açılış
|: 1.892,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.883,37
BIST En Aktif Hisseler11:38
|EKOS
|36,30
|109.165.426
|% 10,00
|
|YONGA
|61,60
|1.259.104
|% 10,00
|
|SELGD
|19,92
|22.488.899
|% 9,99
|
|BINHO
|347,25
|629.875.764
|% 9,98
|
|MARKA
|34,46
|1.485.812
|% 9,96
|
|EUYO
|14,58
|15.673.053
|% -10,00
|
|YBTAS
|136.000,00
|408.000
|% -6,66
|
|DAPGM
|33,40
|280.444.085
|% -6,29
|
|MTRYO
|8,09
|3.933.099
|% -5,88
|
|BURVA
|89,45
|14.011.351
|% -5,74
|
|THYAO
|260,50
|2.203.098.050
|% -0,57
|
|CANTE
|21,56
|1.391.910.967
|% 4,76
|
|ISCTR
|22,70
|1.162.844.939
|% 0,09
|
|KCHOL
|144,90
|1.092.160.733
|% 1,47
|
|ASELS
|49,72
|1.061.018.949
|% 1,26
|
|ADESE
|2,01
|132.916.374
|% 1,01
|
|CANTE
|21,56
|1.391.910.967
|% 4,76
|
|EKGYO
|7,44
|420.931.404
|% -0,67
|
|ISCTR
|22,70
|1.162.844.939
|% 0,09
|
|YKBNK
|20,40
|668.752.242
|% -0,58
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8988
|28,9094
|% -0,02
|
|Euro
|31,3164
|31,3280
|% -0,06
|
|Sterlin
|36,3884
|36,5709
|% -0,07
|
|Frank
|32,9543
|33,1528
|% -0,08
|
|Riyal
|7,6866
|7,7251
|% 0,01
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,48
|24,51
|% 0,66
|
|Platin
|912,73
|914,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|972,76
|976,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,65
|78,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,39
|2.034,69
|% 0,66
|