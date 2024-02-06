***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2024 09:21
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirkette Finans ve Mali İşler Müdürü olarak çalışmakta olan Sayın Gökhan Turna 05.02.2024 tarihi itibari ile görevinden ayrılmıştır.
Kamuya saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247015
BIST
'
10:248.849
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 72,50
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.802
En Yüksek
8.852
10:2430,5721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0169
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,7999
En Düşük
30,3965
10:2432,9258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0664
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,1326
En Düşük
32,6721
10:241.993,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,61
|Açılış
|: 1.993,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler10:24
|DOFER
|55,05
|125.148.140
|% 9,99
|
|REEDR
|37,90
|55.230.419
|% 9,98
|
|VESTL
|72,30
|376.476.077
|% 9,96
|
|KARYE
|46,00
|54.978.026
|% 9,73
|
|VESBE
|19,85
|472.018.665
|% 9,07
|
|PEKGY
|36,10
|30.090.879
|% -3,42
|
|BURVA
|134,00
|7.043.631
|% -2,83
|
|AVTUR
|9,33
|5.894.120
|% -2,51
|
|SAMAT
|53,15
|16.174.240
|% -2,21
|
|COSMO
|141,20
|8.485.237
|% -2,15
|
|THYAO
|288,75
|1.428.199.789
|% -0,17
|
|ZOREN
|5,07
|896.484.797
|% 7,19
|
|AKBNK
|40,74
|756.425.702
|% 1,29
|
|BINHO
|648,50
|696.335.455
|% 4,18
|
|MIATK
|53,50
|623.221.525
|% 7,60
|
|ZOREN
|5,07
|896.484.797
|% 7,19
|
|YKBNK
|22,94
|585.789.184
|% 1,15
|
|VESBE
|19,85
|472.018.665
|% 9,07
|
|TSPOR
|1,63
|38.239.095
|% -0,61
|
|EKGYO
|10,22
|226.815.938
|% 0,49
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5661
|30,5721
|% 0,06
|
|Euro
|32,9038
|32,9258
|% 0,20
|
|Sterlin
|38,2919
|38,4839
|% 0,26
|
|Frank
|35,0252
|35,2362
|% 0,18
|
|Riyal
|8,1265
|8,1672
|% 0,04
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,40
|22,44
|% 0,66
|
|Platin
|903,97
|904,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|962,19
|965,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,18
|78,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,04
|2.028,39
|% 0,66
|