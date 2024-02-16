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***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.02.2024 09:41
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylıkları uygun görülen ve Yönetim Kuruluna teklif edilen Sn. Adnan YILDIRIM, Sn. Rabia Meryem KOCABAŞ ve Sn. Özgür MUNGAN'ın adaylıklarının kabulüne ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 4.3.7. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine istinaden değerlendirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, değerlendirilen adayların Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermişti.   Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2024 tarih ve E-29833736-110.07.07-49515 sayılı yazısı ile bağımsız yönetim kurulu adaylarının Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 nolu maddesinde yer alan şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak değerlendirilmiş ve tarafımıza herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249968


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