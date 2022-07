***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Tadil Metninin Yeniden Düzenlenmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 25.05.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile bedelsiz sermaye artırımına ve esas sözleşmenin 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmişti. 20.06.2022 Tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan uygun görüşü alınmıştı. T.C. Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından tadil metninde Türk Ticaret Kanunu'nun 339/2.c maddesine göre değişiklik yapılması istenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 52.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 183.750.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 3.750 9.375,000 250,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 3.000 7.500,000 250,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 NâmaC Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 3.138 7.845,000 250,00000 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 NâmaD Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 112 280,000 250,00000 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 NâmaE Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 1.190.000 2.975.000,000 250,00000 E Grubu E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 NâmaF Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 51.300.000 128.250.000,000 250,00000 F Grubu F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 52.500.000 131.250.000,000 250,00000İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 23.647.927,87Yedek Akçeler (TL) 99.846.844,21Özel Fonlar (TL) 7.755.227,92Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.07.2022Ek Açıklamalar25.05.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile bedelsiz sermaye artırımına ve esas sözleşmenin 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmişti. 20.06.2022 Tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan uygun görüşü alınmıştı. T.C. Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından tadil metninde Türk Ticaret Kanunu'nun 339/2.c maddesine göre değişiklik yapılması istenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu 05.07.2022 tarihinde toplanarak tadil metninde yeni düzenlemeyi yapmıştır.Şirketin sermayesinin 52.500.000.-TL (Elliikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'dan, tamamı müsait özkaynak kalemlerinden 99.846.844,21 TL' sı Olağanüstü Yedeklerden, 23.647.927,87 TL'sı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından ve 7.755.227,92 TL'sı Gayrimenkul Satış Kazançlarına ait fondan karşılanmak üzere, toplamı 131.250.000-TL (Yüzotuzbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası)'sı bedelsiz sermeye artırım yöntemi ile ilave edilerek 183.750.000.-TL (Yüzseksenüçmilyonyediyüzellibin Türk Lirası)'sına çıkarılmasına, artan 131.250.000-TL (Yüzotuzbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası)'sına tekabül eden 13.125.000.000 adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz dağıtılmasına,Bu amaçla, hazırlanan esas sözleşme tadil metni ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulundan müteakiben T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanmak üzere Genel Kurula sunulmasına, gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe yürütülmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041646BIST