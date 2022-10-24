***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Pay Dağıtım TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 52.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 183.750.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 3.750 9.375,000 250,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 3.000 7.500,000 250,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 NâmaC Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 3.138 7.845,000 250,00000 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 NâmaD Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 112 280,000 250,00000 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 NâmaE Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 1.190.000 2.975.000,000 250,00000 E Grubu E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 NâmaF Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 51.300.000 128.250.000,000 250,00000 F Grubu F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 52.500.000 131.250.000,000 250,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 25.10.2022İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 23.647.927,87Yedek Akçeler (TL) 99.846.844,21Özel Fonlar (TL) 7.755.227,92Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.07.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 06.07.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.08.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 02.09.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 20.10.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 27.10.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 26.10.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 05.09.2022Ek AçıklamalarŞirketin sermayesinin 52.500.000.-TL'dan, tamamı müsait öz kaynak kalemlerinden karşılanmak üzere toplamı 131.250.000-TL'sı bedelsiz sermaye artırım yöntemi ile ilave edilerek 183.750.000.-TL'sına çıkarılması Kurul tarafından 20.10.2022 tarih ve 60/1515 sayılı karar ile onaylanmıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 25.10.2022' dir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK İhrac Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073543BIST