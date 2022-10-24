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***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.10.2022 13:02
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 52.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 183.750.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 3.750 9.375,000 250,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 3.000 7.500,000 250,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 Nâma
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 3.138 7.845,000 250,00000 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 Nâma
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 112 280,000 250,00000 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 Nâma
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 1.190.000 2.975.000,000 250,00000 E Grubu E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 Nâma
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 51.300.000 128.250.000,000 250,00000 F Grubu F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 52.500.000 131.250.000,000 250,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 25.10.2022

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 23.647.927,87
Yedek Akçeler (TL) 99.846.844,21
Özel Fonlar (TL) 7.755.227,92


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.07.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 06.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.08.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 02.09.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 20.10.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 27.10.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 26.10.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 05.09.2022

Ek Açıklamalar
Şirketin sermayesinin 52.500.000.-TL'dan, tamamı müsait öz kaynak kalemlerinden karşılanmak üzere toplamı 131.250.000-TL'sı bedelsiz sermaye artırım yöntemi ile ilave edilerek 183.750.000.-TL'sına çıkarılması Kurul tarafından 20.10.2022 tarih ve 60/1515 sayılı karar ile onaylanmıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 25.10.2022' dir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK İhrac Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073543


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Çeyrek 1.627 1.652 11,00  
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