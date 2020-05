***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Arkın Kora 8.404.267,50 TRY 16,0081Cihat Kora 5.107.256,32 TRY 9,7281M.Reha Kora 4.055.213,71 TRY 7,7242A.Haluk Kora 2.600.985,65 TRY 4,9543Ferit Kora 2.018.585,34 TRY 3,8449Özay Kora 1.833.383,91 TRY 3,4922Tülay Önel 1.409.091,68 TRY 2,6840Mithat Kora 29.289,29 TRY 0,0558Z.Ayşegül Kora 2.812,5 TRY 0,0054Nihat Erkan 849,23 TRY 0,0016Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 3750 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoltur. Her hisse için 15 oy hakkı var. Yönetim kurulunun 3 üyesini, Tasfiye kurulunun 1 üyesini seçer. İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 3000 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoltur. Her hisse için 15 oy hakkı var. Yönetim kurulunun 2 üyesini, Tasfiye kurulunun 1 üyesini seçer. İşlem GörmüyorC Nama 0,01 TRY 3138 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoltur. Her hisse için 15 oy hakkı var. Yönetim kurulunun 2 üyesini seçer. İşlem GörmüyorD Nama 0,01 TRY 112 TRY 0,00 Kar payında imtiyaz yoltur. Her hisse için 15 oy hakkı var. İşlem GörmüyorE Nama 0,01 TRY 1190000 TRY 2,26 Kar payında imtiyaz yoltur. Her hisse için 15 oy hakkı var. Yönetim kurulunun 1 üyesini, Tasfiye kurulunun 1 üyesini seçer. İşlem GörmüyorF Hamiline 0,01 TRY 51300000 TRY 97,71 Kar payında imtiyaz yoltur. Yönetim kurulunun 1 üyesini ve Denetim Kurulunun 1 üyesi F grubu hissedarlar arasından seçilir. İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844655BIST