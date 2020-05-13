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***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.05.2020 10:13
GÜNCEL HABERLER



***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 8.404.267,50 TRY 16,0081
Cihat Kora 5.107.256,32 TRY 9,7281
M.Reha Kora 4.055.213,71 TRY 7,7242
A.Haluk Kora 2.600.985,65 TRY 4,9543
Ferit Kora 2.018.585,34 TRY 3,8449
Özay Kora 1.833.383,91 TRY 3,4922
Tülay Önel 1.409.091,68 TRY 2,6840
Mithat Kora 29.289,29 TRY 0,0558
Z.Ayşegül Kora 2.812,5 TRY 0,0054
Nihat Erkan 849,23 TRY 0,0016

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 3750 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoltur. Her hisse için 15 oy hakkı var. Yönetim kurulunun 3 üyesini, Tasfiye kurulunun 1 üyesini seçer. İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 3000 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoltur. Her hisse için 15 oy hakkı var. Yönetim kurulunun 2 üyesini, Tasfiye kurulunun 1 üyesini seçer. İşlem Görmüyor
C Nama 0,01 TRY 3138 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoltur. Her hisse için 15 oy hakkı var. Yönetim kurulunun 2 üyesini seçer. İşlem Görmüyor
D Nama 0,01 TRY 112 TRY 0,00 Kar payında imtiyaz yoltur. Her hisse için 15 oy hakkı var. İşlem Görmüyor
E Nama 0,01 TRY 1190000 TRY 2,26 Kar payında imtiyaz yoltur. Her hisse için 15 oy hakkı var. Yönetim kurulunun 1 üyesini, Tasfiye kurulunun 1 üyesini seçer. İşlem Görmüyor
F Hamiline 0,01 TRY 51300000 TRY 97,71 Kar payında imtiyaz yoltur. Yönetim kurulunun 1 üyesini ve Denetim Kurulunun 1 üyesi F grubu hissedarlar arasından seçilir. İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844655


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSDDE 2,97 6.020.310 % 10,00  
YONGA 25,30 75.849 % 10,00  
YBTAS 7.863,70 353.867 % 10,00  
TKURU 19,36 56.318 % 10,00  
IZTAR 8,36 443.439 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5555 8,5985 % 0,03  
Frank 7,1743 7,2175 % -0,21  
Riyal 1,8567 1,8660 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.704 0,24  
Altın Gr. 383 383 -0,06  
Cumhuriyet 2.468 2.509 -1,00  
Tam 2.541 2.575 -1,10  
Yarım 1.240 1.259 -0,60  
Çeyrek 620 630 -0,20  
Gümüş.Ons 15,42 15,46 -0,01  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 0,01  
B. Petrol 29,30 29,30 -0,68  
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