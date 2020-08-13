***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.08.2020 14:55
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 8.404.267,50 TRY 16,0081
Cihat Kora 5.107.256,32 TRY 9,7281
M.Reha Kora 4.055.213,71 TRY 7,7242
A.Haluk Kora 706.679,51 TRY 1,3461
Ferit Kora 2.018.585,34 TRY 3,8449
Özay Kora 1.833.383,91 TRY 3,4922
Tülay Önel 1.409.091,68 TRY 2,6840
Zeynep Kora 14.644,65 TRY 0,0279
Ayşe Kora Akersoy 15.153,80 TRY 0,0289
Z.Ayşegül Kora 2.812,5 TRY 0,0054
Nihat Erkan 849,23 TRY 0,0016
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868600
BIST
14:431.114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,39
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
14:437,3361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
14:438,6927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0509
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
14:43455,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,51
|Açılış
|: 455,57
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler14:43
|MSGYO
|4,18
|37.029.583
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|22.907.666
|% 9,96
|
|RALYH
|17,90
|7.836.628
|% 9,95
|
|KLGYO
|9,31
|40.289.922
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|GLRYH
|14,82
|94.564.523
|% -9,47
|
|RTALB
|43,34
|427.344.917
|% -9,14
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,00
|761.275.933
|% 1,61
|
|GARAN
|7,04
|600.937.843
|% -0,42
|
|THYAO
|11,22
|588.581.353
|% -1,75
|
|KARSN
|3,21
|570.033.450
|% 4,90
|
|GUSGR
|6,29
|567.802.203
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,03
|498.351.826
|% -0,49
|
|KARSN
|3,21
|570.033.450
|% 4,90
|
|KRDMD
|2,92
|527.568.051
|% -3,31
|
|SKBNK
|1,54
|251.278.849
|% 1,99
|
|ODAS
|2,55
|327.683.558
|% 0,79
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3303
|7,3361
|% 0,03
|
|Euro
|8,6776
|8,6927
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,5741
|9,6221
|% 0,49
|
|Frank
|8,0191
|8,0674
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9496
|1,9594
|% 0,00
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|16,16
|
|Altın Gr.
|455
|456
|3,51
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|5,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|0,15
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|0,07
|
|Çeyrek
|731
|749
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,44
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,22
|
|B. Petrol
|45,31
|45,31
|-0,12
|