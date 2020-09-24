***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Arkın Kora 8.404.267,50 TRY 16,0081Cihat Kora 5.107.256,32 TRY 9,7281M.Reha Kora 4.055.213,71 TRY 7,7242A.Haluk Kora 706.679,51 TRY 1,3461Ferit Kora 2.018.585,34 TRY 3,8449Özay Kora 1.807.926,66 TRY 3,4437Tülay Önel 1.409.091,68 TRY 2,6840Zeynep Kora 14.644,65 TRY 0,0279Ayşe Kora Akersoy 15.153,80 TRY 0,0289Z.Ayşegül Kora 2.812,5 TRY 0,0054Nihat Erkan 849,23 TRY 0,0016http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876463BIST