***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 14:59
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 8.404.267,50 TRY 16,0081
Cihat Kora 5.107.256,32 TRY 9,7281
M.Reha Kora 4.055.213,71 TRY 7,7242
A.Haluk Kora 706.679,51 TRY 1,3461
Ferit Kora 2.018.585,34 TRY 3,8449
Özay Kora 1.807.926,66 TRY 3,4437
Tülay Önel 1.409.091,68 TRY 2,6840
Zeynep Kora 14.644,65 TRY 0,0279
Ayşe Kora Akersoy 15.153,80 TRY 0,0289
Z.Ayşegül Kora 2.812,5 TRY 0,0054
Nihat Erkan 849,23 TRY 0,0016
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876463
BIST
16:171.119
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 16,23
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.120
En Düşük
1.097
16:177,6336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0673
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
16:178,9074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0687
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
16:17455,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -5,68
|Açılış
|: 455,96
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler16:17
|BRYAT
|148,50
|60.724.233
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.240.529
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.895.791
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|SONME
|16,74
|13.255.298
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.183.642
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,97
|2.733.558.837
|% 5,93
|
|SISE
|6,82
|1.081.071.310
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,30
|863.086.826
|% 0,30
|
|AKBNK
|4,99
|766.247.271
|% 4,83
|
|YKBNK
|2,11
|619.869.108
|% 4,46
|
|GARAN
|6,97
|2.733.558.837
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,11
|619.869.108
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,30
|863.086.826
|% 0,30
|
|ADESE
|2,40
|454.726.676
|% 3,90
|
|SKBNK
|1,58
|272.541.220
|% 2,60
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6287
|7,6336
|% -0,87
|
|Euro
|8,8877
|8,9074
|% -0,77
|
|Sterlin
|9,7148
|9,7635
|% -0,62
|
|Frank
|8,2194
|8,2689
|% -1,04
|
|Riyal
|2,0308
|2,0409
|% -0,84
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-7,53
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,83
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,36
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,50
|
|Çeyrek
|733
|751
|-10,25
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,10
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,41
|-0,23
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|-0,16
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:29XU100
Endeks 1, 119 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 15, 633.00 milyon TL de
-
16:29ESCOM
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 203, 839 adet işlem
-
16:25PEGYO
Yüzde 6.96 oranında artışla 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 205, 743 adet işlem
-
16:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, KOZAL, KOZAA
-
16:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 65 artarak (% 1.55 ) 1, 025