***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.12.2020 16:35
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 8.215.436,15 TRY 15,6484
Cihat Kora 5.107.256,32 TRY 9,7281
M.Reha Kora 4.055.213,71 TRY 7,7242
A.Haluk Kora 706.679,51 TRY 1,3461
Ferit Kora 2.018.585,34 TRY 3,8449
Özay Kora 1.807.926,66 TRY 3,4437
Tülay Önel 1.409.091,68 TRY 2,6840
Zeynep Kora 14.644,65 TRY 0,0279
Ayşe Kora Akersoy 15.153,80 TRY 0,0289
Z.Ayşegül Kora 2.812,5 TRY 0,0054
Nihat Erkan 849,23 TRY 0,0016
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895426
BIST
17:501.457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 18,00
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.457
En Düşük
1.436
17:507,3645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0737
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3382
17:509,0288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0658
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
17:50444,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,44
|Açılış
|: 444,41
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,37
BIST En Aktif Hisseler17:50
|ALCAR
|374,00
|263.669.495
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.749.485
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.691.152
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.170.072
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|EMKEL
|5,36
|15.484.293
|% -9,92
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|GUBRF
|76,80
|2.673.667.809
|% 9,09
|
|THYAO
|12,88
|1.449.489.172
|% 2,06
|
|GARAN
|9,96
|1.282.919.774
|% 0,81
|
|KRDMD
|5,65
|1.070.865.999
|% 0,71
|
|KARTN
|104,50
|1.020.481.434
|% 1,06
|
|KARSN
|3,23
|764.929.725
|% 2,87
|
|SKBNK
|1,53
|353.788.122
|% -2,55
|
|TSKB
|1,80
|354.769.970
|% -1,64
|
|GSDHO
|2,47
|483.064.991
|% 0,82
|
|KRDMD
|5,65
|1.070.865.999
|% 0,71
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3572
|7,3645
|% -0,99
|
|Euro
|9,0174
|9,0288
|% -0,72
|
|Sterlin
|9,9003
|9,9499
|% -0,66
|
|Frank
|8,2851
|8,3350
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9534
|1,9632
|% -1,14
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|6,71
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,26
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,39
|51,39
|0,49
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59BURVA
Yüzde 5.05 oranında artışla 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 744 adet işlem
-
17:58AVHOL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 157, 350 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TSKB, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 71 artarak (% 0.98 ) 1, 304
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, BOSSA, CMBTN, ARZUM, YAPRK, KRONT, INTEM, TGSAS, VKING, CLEBI