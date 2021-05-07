***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.05.2021 09:27
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 7.848.790,20 TRY 14,9501
M.Reha Kora 4.055.213,66 TRY 7,7242
A.Haluk Kora 706.679,57 TRY 1,3461
Ferit Kora 3.721.004,07 TRY 7,0876
Özay Kora 3.510.345,39 TRY 6,6864
Tülay Önel 3.103.873,28 TRY 5,9121
Zeynep Kora 14.644,65 TRY 0,0279
Ayşe Kora Akersoy 15.153,80 TRY 0,0289
Z.Ayşegül Kora 2.812,5 TRY 0,0054
Nihat Erkan 849,23 TRY 0,0016
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935118
BIST
10:441.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.432
10:448,2988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0292
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
10:4410,0300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0250
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0384
En Düşük
9,9609
10:44485,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,56
|Açılış
|: 485,12
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,61
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler10:44
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|ERBOS
|84,05
|51.543.672
|% 9,94
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|VAKFN
|15,54
|2.886.493
|% -9,97
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|ITTFH
|1,97
|29.500.680
|% -5,29
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|SERVE
|15,02
|9.658
|% -4,94
|
|PETKM
|6,87
|562.265.816
|% -0,43
|
|KOZAL
|127,10
|431.589.861
|% 3,76
|
|KRDMD
|8,27
|366.016.330
|% -0,12
|
|TUPRS
|94,00
|250.832.067
|% 2,51
|
|THYAO
|12,93
|196.109.462
|% 0,00
|
|PETKM
|6,87
|562.265.816
|% -0,43
|
|KRDMD
|8,27
|366.016.330
|% -0,12
|
|YKBNK
|2,09
|77.972.527
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,81
|36.287.058
|% 0,00
|
|GARAN
|7,35
|131.524.152
|% -0,54
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2974
|8,2988
|% 0,35
|
|Euro
|10,0223
|10,0300
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,5090
|11,5667
|% 0,49
|
|Frank
|9,1034
|9,1582
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2047
|2,2158
|% 0,30
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,12
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|0,18
|