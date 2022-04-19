***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.04.2022 17:02
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 7.848.790,20 TRY 14,9501
M.Reha Kora 4.055.213,66 TRY 7,7242
Ferit Kora 3.441.254,07 TRY 6,5548
Özay Kora 3.146.670,39 TRY 5,9937
Tülay Önel 3.103.873,24 TRY 5,9121
A.Haluk Kora 706.679,48 TRY 1,3461
Diğer 676.885,18 TRY 1,2893
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022083
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0321
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
18:0515,8396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0456
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
18:05921,12
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -10,25
|Açılış
|: 921,12
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
920,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|322.174.179
|% 9,99
|
|DAGHL
|19,29
|10.243.692
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.656.894
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.622.044
|% 9,95
|
|AYEN
|15,86
|24.445.404
|% 9,91
|
|ISGYO
|11,07
|55.023.231
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.333.429
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.581.897
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.153.208
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.369.031
|% -9,88
|
|THYAO
|38,68
|4.684.023.682
|% 2,76
|
|GARAN
|14,20
|3.541.412.112
|% -1,53
|
|KRDMD
|16,38
|2.793.006.985
|% 1,49
|
|YKBNK
|5,22
|2.551.976.873
|% -0,38
|
|SISE
|17,94
|2.164.310.706
|% -0,72
|
|ODAS
|2,53
|1.429.141.737
|% 6,30
|
|TSKB
|2,01
|984.641.547
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,22
|2.551.976.873
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.095.720.576
|% 0,00
|
|HALKB
|5,99
|1.513.690.257
|% 1,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6631
|14,6676
|% 0,21
|
|Euro
|15,8267
|15,8415
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,9987
|19,0940
|% 0,05
|
|Frank
|15,3915
|15,4843
|% -0,26
|
|Riyal
|3,9001
|3,9197
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-25,70
|
|Altın Gr.
|922
|923
|-8,86
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,26
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,54
|