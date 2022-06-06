***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.06.2022 16:34
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 7.778.852,84 TRY 14,8169
M.Reha Kora 4.055.213,66 TRY 7,7242
Ferit Kora 3.441.254,07 TRY 6,5548
Özay Kora 3.146.670,39 TRY 5,9937
Tülay Önel 2.740.198,24 TRY 5,2194
A.Haluk Kora 706.679,48 TRY 1,3461
Diğer 1.040.560,18 TRY 1,9820
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034919
BIST
16:362.649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 47,38
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.652
En Düşük
2.620
16:3616,5726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1583
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5968
En Düşük
15,9954
16:3617,8056
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2088
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:36988,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 11,23
|Açılış
|: 988,43
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler16:34
|RYSAS
|8,25
|56.203.822
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|43.741.819
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.931.681
|% 9,89
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,54
|105.899.207
|% -6,41
|
|SANFM
|33,70
|13.184.824
|% -3,55
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|HEDEF
|6,73
|32.306.254
|% -2,89
|
|THYAO
|48,08
|3.978.954.897
|% 0,21
|
|SASA
|44,64
|3.692.859.723
|% 1,69
|
|AKBNK
|9,02
|2.682.139.541
|% 2,97
|
|SISE
|21,78
|2.241.011.470
|% 4,61
|
|GARAN
|15,72
|1.925.782.712
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,89
|917.605.520
|% 3,96
|
|AKBNK
|9,02
|2.682.139.541
|% 2,97
|
|ODAS
|2,98
|791.786.126
|% 6,43
|
|YKBNK
|4,92
|1.092.979.441
|% 1,65
|
|DOHOL
|4,09
|823.139.426
|% 3,81
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5741
|16,5874
|% 1,05
|
|Euro
|17,7767
|17,8156
|% 1,24
|
|Sterlin
|20,7527
|20,8568
|% 1,54
|
|Frank
|17,1488
|17,2521
|% 0,93
|
|Riyal
|4,4110
|4,4331
|% 1,10
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|1,78
|
|Altın Gr.
|988
|988
|11,20
|
|Cumhuriyet
|6.578
|6.677
|49,00
|
|Tam
|6.547
|6.710
|44,01
|
|Yarım
|3.165
|3.246
|21,29
|
|Çeyrek
|1.587
|1.623
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,36
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,24
|
Seans Raporu
16:34
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-
16:49TUKAS
Yüzde 6.14 oranında artışla 10.89 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 504, 360 adet işlem
-
16:48AKSGY
Yüzde 6.14 oranında artışla 2.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 607, 718 adet işlem
-
16:47INVES
Yüzde 5.83 oranında artışla 34.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 627 adet işlem
-
16:46TMSN
Yüzde 9.63 oranında artışla 27.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 389, 488 adet işlem
-
16:45USAK
Yüzde 5.92 oranında artışla 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 276, 705 adet işlem