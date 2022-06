***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Arkın Kora 7.778.852,84 TRY 14,8169M.Reha Kora 4.055.213,66 TRY 7,7242Ferit Kora 3.441.254,07 TRY 6,5548Özay Kora 3.146.670,39 TRY 5,9937Tülay Önel 2.740.198,24 TRY 5,2194A.Haluk Kora 706.679,48 TRY 1,3461Diğer 1.040.560,18 TRY 1,9820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034919BIST