***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.09.2022 12:19
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 7.617.906,30 TRY 14,5103
Mehmet Reha Kora 4.055.213,66 TRY 7,7242
Ferit Kora 3.441.254,07 TRY 6,5548
Özay Kora 3.146.670,39 TRY 5,9937
Tülay Kora 2.740.198,24 TRY 5,2194
Adem Haluk Kora 706.679,48 TRY 1,3461
Diğer 104.860,25 TRY 2,1971
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063042
BIST
12:273.327
En Yüksek
|Değişim
|: -2,91%
|| -99,74
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
12:2718,2566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
12:2718,2893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0959
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2927
En Düşük
18,1753
12:27999,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,76
|Açılış
|: 999,82
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler12:25
|PAGYO
|23,12
|9.229.780
|% 9,99
|
|COSMO
|43,60
|543.518
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.730.432
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,94
|73.194.129
|% 9,70
|
|DESA
|31,44
|31.258.407
|% 9,02
|
|ISCTR
|10,17
|1.164.382.857
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|27.488.095
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.213.427.596
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|31.588.618
|% -9,99
|
|ATSYH
|141,50
|456.055
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,01
|2.391.193.042
|% -9,97
|
|THYAO
|70,60
|2.263.468.635
|% -0,70
|
|ASELS
|29,72
|1.861.036.833
|% -0,93
|
|AKBNK
|14,19
|1.384.318.510
|% -9,96
|
|EREGL
|29,84
|1.327.245.844
|% -2,16
|
|EKGYO
|4,34
|1.070.517.435
|% -9,96
|
|KRDMD
|13,01
|2.391.193.042
|% -9,97
|
|YKBNK
|7,86
|1.170.944.158
|% -9,97
|
|CEMAS
|1,42
|174.310.900
|% -3,40
|
|ISCTR
|10,17
|1.164.382.857
|% -10,00
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2520
|18,2581
|% 0,05
|
|Euro
|18,2801
|18,2933
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,0055
|21,1108
|% 0,45
|
|Frank
|18,9107
|19,0246
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8414
|4,8657
|% 0,01
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|2,07
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|0,79
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|7,00
|
|Tam
|6.756
|6.808
|-8,00
|
|Yarım
|3.292
|3.328
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,50
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,08
|
|B. Petrol
|93,11
|93,11
|-0,06
|
Seans Raporu
12:25
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 15 kaybederek (% -3.37 ) 2, 957
-
12:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TSKB, ATSYH, EKGYO, ISCTR, HALKB, VAKBN, YKBNK, SKBNK, GARAN, AKBNK
-
12:26
RAYSG, HURGZ, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:26
ZPX30, KRDMB, KRDMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında