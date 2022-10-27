***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.10.2022 15:03
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 26.364.378,09 TRY 14,3480
Mehmet Reha Kora 12.920.385,29 TRY 7,0315
Ferit Kora 12.044.389,23 TRY 6,5548
Özay Kora 11.013.346,37 TRY 5,9937
Tülay Kora 9.590.693,84 TRY 5,2194
Adem Haluk Kora 2.473.378,18 TRY 1,3461
Diğer 5.305.439,51 TRY 2,8873
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 13125 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 10500 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görmüyor
C Nama 0,01 TRY 10983 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görmüyor
D Nama 0,01 TRY 392 TRY 0,00 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görmüyor
E Nama 0,01 TRY 4165000 TRY 2,26 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görmüyor
F Hamiline 0,01 TRY 179550000 TRY 97,71 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074623
BIST