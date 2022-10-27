***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Arkın Kora 26.364.378,09 TRY 14,3480Mehmet Reha Kora 12.920.385,29 TRY 7,0315Ferit Kora 12.044.389,23 TRY 6,5548Özay Kora 11.013.346,37 TRY 5,9937Tülay Kora 9.590.693,84 TRY 5,2194Adem Haluk Kora 2.473.378,18 TRY 1,3461Diğer 5.305.439,51 TRY 2,8873Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 13125 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 10500 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem GörmüyorC Nama 0,01 TRY 10983 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem GörmüyorD Nama 0,01 TRY 392 TRY 0,00 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem GörmüyorE Nama 0,01 TRY 4165000 TRY 2,26 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem GörmüyorF Hamiline 0,01 TRY 179550000 TRY 97,71 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074623BIST