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***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.10.2022 15:03
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 26.364.378,09 TRY 14,3480
Mehmet Reha Kora 12.920.385,29 TRY 7,0315
Ferit Kora 12.044.389,23 TRY 6,5548
Özay Kora 11.013.346,37 TRY 5,9937
Tülay Kora 9.590.693,84 TRY 5,2194
Adem Haluk Kora 2.473.378,18 TRY 1,3461
Diğer 5.305.439,51 TRY 2,8873

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 13125 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 10500 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görmüyor
C Nama 0,01 TRY 10983 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görmüyor
D Nama 0,01 TRY 392 TRY 0,00 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görmüyor
E Nama 0,01 TRY 4165000 TRY 2,26 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görmüyor
F Hamiline 0,01 TRY 179550000 TRY 97,71 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074623


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HEDEF 12,10 89.626.951 % 10,00  
ATLAS 1,87 6.821.614 % 10,00  
FONET 13,75 138.882.477 % 10,00  
AYES 45,12 1.017.446 % 10,00  
EKIZ 14,30 641.226 % 10,00  
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17:46 Alış Satış %  
Dolar 18,6002 18,6120 % 0,02  
Euro 18,6179 18,6347 % -0,72  
Sterlin 21,5229 21,6308 % -0,19  
Frank 18,7268 18,8396 % -0,26  
Riyal 4,9361 4,9609 % 0,08  
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17:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.663 -1,62  
Altın Gr. 994 994 -1,41  
Cumhuriyet 6.639 6.739 -43,00  
Tam 6.662 6.731 -37,00  
Yarım 3.246 3.292 -14,00  
Çeyrek 1.628 1.646 -10,00  
Gümüş.Ons 19,52 19,55 -0,05  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 -0,05  
B. Petrol 94,93 94,93 1,14  
Seans Raporu 17:46
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