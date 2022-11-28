***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Arkın Kora 25.592.827,59 TRY 13,9281Mehmet Reha Kora 12.920.385,29 TRY 7,0315Ferit Kora 12.044.389,23 TRY 6,5548Özay Kora 11.013.346,37 TRY 5,9937Tülay Kora 9.590.693,84 TRY 5,2194Adem Haluk Kora 2.473.378,18 TRY 1,3461Diğer 5.293.690,01 TRY 2,8809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082569BIST