***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.11.2022 12:21
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 25.592.827,59 TRY 13,9281
Mehmet Reha Kora 12.920.385,29 TRY 7,0315
Ferit Kora 12.044.389,23 TRY 6,5548
Özay Kora 11.013.346,37 TRY 5,9937
Tülay Kora 9.590.693,84 TRY 5,2194
Adem Haluk Kora 2.473.378,18 TRY 1,3461
Diğer 5.293.690,01 TRY 2,8809
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082569
BIST
13:414.941
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 67,08
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.962
En Düşük
4.854
13:4118,6337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
13:4119,5221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1155
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5320
En Düşük
19,2550
13:411.056,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.056,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,59
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler13:39
|RTALB
|13,75
|108.925.699
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|379.904.930
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.236.364
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|398.632.291
|% 9,99
|
|PRKME
|17,18
|27.475.104
|% 9,99
|
|IHAAS
|85,80
|35.805.333
|% -9,83
|
|OZRDN
|16,77
|38.639.348
|% -7,30
|
|MZHLD
|15,94
|39.665.917
|% -6,12
|
|PNLSN
|39,30
|161.355.018
|% -5,94
|
|AYDEM
|22,94
|294.700.836
|% -5,13
|
|THYAO
|117,00
|6.274.986.951
|% 2,81
|
|PETKM
|18,08
|3.509.047.690
|% 4,21
|
|ASELS
|48,80
|2.700.098.191
|% 1,24
|
|EREGL
|42,46
|2.655.774.876
|% 1,38
|
|KRDMD
|14,83
|2.477.911.050
|% 0,07
|
|SKBNK
|2,80
|900.407.201
|% 5,66
|
|EKGYO
|6,84
|1.645.397.325
|% -1,01
|
|PETKM
|18,08
|3.509.047.690
|% 4,21
|
|ISCTR
|10,51
|1.852.515.919
|% 2,54
|
|TSKB
|4,07
|703.688.732
|% 4,36
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6263
|18,6359
|% 0,01
|
|Euro
|19,5149
|19,5207
|% 0,59
|
|Sterlin
|22,4705
|22,5832
|% -0,01
|
|Frank
|19,6971
|19,8158
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% -0,01
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|8,20
|
|Altın Gr.
|1.056
|1.056
|3,94
|
|Cumhuriyet
|7.028
|7.134
|19,00
|
|Tam
|7.056
|7.115
|6,00
|
|Yarım
|3.422
|3.478
|3,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.739
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,54
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|0,02
|
|B. Petrol
|81,34
|81,34
|-2,37
|