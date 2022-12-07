***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.12.2022 13:24
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 25.303.496,16 TRY 13,7706
Mehmet Reha Kora 12.920.385,29 TRY 7,0315
Ferit Kora 12.044.389,23 TRY 6,5548
Özay Kora 11.013.346,37 TRY 5,9937
Tülay Kora 9.590.693,84 TRY 5,2194
Adem Haluk Kora 2.473.378,18 TRY 1,3461
Diğer 5.289.283,95 TRY 2,8785
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085142
BIST
16:144.916
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -84,28
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.915
16:1418,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:1419,6223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1100
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:141.063,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,36
|Açılış
|: 1.063,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:14
|YESIL
|4,40
|60.549.331
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|508.178.530
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|190.477.170
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|31.336.455
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.310.331
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|EUREN
|15,33
|771.168.212
|% -8,45
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|PRDGS
|12,33
|38.419.727
|% -8,05
|
|KRDMD
|17,49
|11.582.974.091
|% -1,19
|
|THYAO
|136,40
|6.397.437.217
|% 0,59
|
|ASELS
|50,45
|4.869.278.691
|% 2,88
|
|PETKM
|18,06
|4.077.398.263
|% 0,33
|
|EREGL
|41,54
|3.324.510.357
|% -2,44
|
|KRDMD
|17,49
|11.582.974.091
|% -1,19
|
|EKGYO
|7,24
|1.855.272.012
|% 0,00
|
|PETKM
|18,06
|4.077.398.263
|% 0,33
|
|ADESE
|1,93
|355.473.682
|% 5,46
|
|ISCTR
|10,23
|1.846.656.297
|% 0,20
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6354
|18,6400
|% 0,03
|
|Euro
|19,6136
|19,6223
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,6357
|22,7492
|% 0,40
|
|Frank
|19,7554
|19,8744
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,04
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|4,46
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|2,32
|
|Cumhuriyet
|7.133
|7.241
|-2,00
|
|Tam
|7.172
|7.219
|19,00
|
|Yarım
|3.473
|3.529
|9,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,40
|0,10
|
|B. Petrol
|79,64
|79,64
|0,29
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29SASA
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 107.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 635, 694 adet işlem
-
16:28BIMAS
Yüzde -5.59 oranında düşüşle 119.80 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 537, 409 adet işlem
-
16:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, SASA, KOZAL
-
16:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 55 kaybederek (% -1.43 ) 4, 314
-
16:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRONT, VKING, EMNIS, BARMA, OZSUB, ERCB, KRDMA, GLCVY, SNPAM, YESIL