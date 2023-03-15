***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Arkın Kora 25.303.496,16 TRY 13,7706Mehmet Reha Kora 12.920.385,29 TRY 7,0315Ferit Kora 11.456.914,23 TRY 6,2351Özay Kora 10.327.958,87 TRY 5,6207Tülay Kora 9.590.693,84 TRY 5,2194Adem Haluk Kora 2.473.378,18 TRY 1,3461Diğer 6.562.146,45 TRY 3,5712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125167BIST