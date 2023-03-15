***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.03.2023 16:57
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 25.303.496,16 TRY 13,7706
Mehmet Reha Kora 12.920.385,29 TRY 7,0315
Ferit Kora 11.456.914,23 TRY 6,2351
Özay Kora 10.327.958,87 TRY 5,6207
Tülay Kora 9.590.693,84 TRY 5,2194
Adem Haluk Kora 2.473.378,18 TRY 1,3461
Diğer 6.562.146,45 TRY 3,5712
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125167
BIST
18:055.122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -85,75
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.065
18:0518,9927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 19,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
18:0520,0407
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -0,3250
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
19,9745
18:051.180,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 18,88
|Açılış
|: 1.181,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETYAT
|5,61
|12.264.338
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,71
|65.021.751
|% 10,00
|
|SDTTR
|128,80
|892.409.428
|% 9,99
|
|MIATK
|119,00
|1.396.333.992
|% 9,98
|
|VKING
|48,52
|38.102.366
|% 9,97
|
|DESPC
|15,66
|26.392.535
|% -9,95
|
|TUCLK
|28,48
|59.929.480
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,64
|1.108.338
|% -9,90
|
|UFUK
|57,15
|4.347.706
|% -9,43
|
|RYSAS
|25,22
|44.713.993
|% -9,02
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|TUPRS
|566,90
|4.644.864.911
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|ASTOR
|53,65
|3.708.449.605
|% 1,71
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,21
|1.771.091.721
|% -4,63
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,35
|321.602.225
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9838
|18,9927
|% 0,10
|
|Euro
|20,0266
|20,0407
|% -1,60
|
|Sterlin
|22,7559
|22,8700
|% -1,08
|
|Frank
|20,4056
|20,5285
|% -1,32
|
|Riyal
|5,0381
|5,0634
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|31,60
|
|Altın Gr.
|1.180
|1.180
|18,15
|
|Cumhuriyet
|7.886
|8.005
|84,00
|
|Tam
|7.952
|8.023
|109,00
|
|Yarım
|3.885
|3.926
|54,00
|
|Çeyrek
|1.942
|1.963
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|0,17
|
|B. Petrol
|72,62
|72,62
|-4,83
|