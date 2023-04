***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Arkın Kora 25.303.496,16 TRY 13,7706Mehmet Reha Kora 12.920.385,29 TRY 7,0315Ferit Kora 11.456.914,23 TRY 6,2351Özay Kora 10.327.958,87 TRY 5,6207Tülay Kora 8.905.306,34 TRY 4,8464Adem Haluk Kora 2.473.378,18 TRY 1,3461Diğer 7.247.533,95 TRY 3,9442Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFERİT KORA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 01.07.1999 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0.0067 A - Değerlendirilmedi Hayır -ADEM HALUK KORA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Makine Mühendisi 01.07.1999 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Alkim Alkali Kimya A.Ş. 'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.0107 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ÖZAY KORA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.03.2006 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 0.0046 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan Yardımcısı ve Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiHIDIR MEHMET ÇOLPAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665438 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiEMİNE HALE KOSİF Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SVITLANA KORA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 C Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -KERİM OYGUR 10.04.2012 Yönetim Kurulu Üyesi Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi,Kora Holding' de Üst Düzey Yönetici ve Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0 C - -MEHMET CELADET NAZIM BARBAROSOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 23.03.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alkim Alkali Kimya A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kendi şirketinin ortağı Evet 0 E Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912923 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı ve Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiRABİA MERYEM KOCABAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 23.03.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur Kendine ait hukuk bürosu bulunmaktadır. Evet 0 F Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117375 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131841BIST