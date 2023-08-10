***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoGökhan Turna Finans ve Mali İşler Müdürü 09.08.2023 2328770606 gokhan.turna@alkimkagit.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183381BIST