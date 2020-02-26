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***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

26.02.2020 18:44
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***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2020
Karar Sayısı
2020/03
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                   SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 31.12.2019 tarihinde sona eren döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloların, Faaliyet Raporunun ve SPK'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ("URF") ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" ("KYBF") 'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda
 
a) Tarafımızdan incelendiği,
 
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
 
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı
 
Beyan
 
ederiz.
 
          Ferit Kora                                   Mehmet Tekin Salt
 
Yönetim Kurulu Başkanı      
Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821834


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Yarım 1.033 1.059 -3,53  
Çeyrek 518 530 -1,77  
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Gümüş Gr. 3,54 3,54 -0,00  
B. Petrol 54,33 54,33 0,07  
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