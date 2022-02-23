***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi23/02/2022Karar Sayısı2022/03Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 31.12.2021 tarihinde sona eren döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloların, Faaliyet Raporunun ve SPK'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ("URF"), "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" ("KYBF") 'nun ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi SPK düzenlemeleri doğrultusundaa) Tarafımızdan incelendiği,b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığıBeyan ederiz.Ferit Kora Mehmet Tekin SaltYönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003818BIST