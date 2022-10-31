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***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

31.10.2022 18:14
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
2022/19
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 30.09.2022 tarihinde sona eren döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde   a) 30.09.2022 dönemine ilişkin Finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiği, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,  c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı Beyan  ederiz. Ferit Kora                Mehmet Tekin Salt Yönetim Kurulu BaşkanıGenel Müdür



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075414


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KRGYO 8,69 94.494.174 % 10,00  
AKCNS 48,40 61.113.948 % 10,00  
VAKKO 33,88 5.910.095 % 10,00  
EDATA 22,24 75.430.647 % 9,99  
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Frank 18,5231 18,6347 % 0,02  
Riyal 4,9321 4,9568 % -0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.646 1.648 -0,56  
Altın Gr. 984 985 -0,58  
Cumhuriyet 6.589 6.689 18,00  
Tam 6.619 6.698 3,00  
Yarım 3.225 3.275 2,00  
Çeyrek 1.618 1.636 1,00  
Gümüş.Ons 19,64 19,71 0,05  
Gümüş Gr. 11,73 11,77 0,03  
B. Petrol 94,73 94,73 0,11  
Seans Raporu 18:05
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