***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
31.10.2022 18:14
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
2022/19
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 30.09.2022 tarihinde sona eren döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde a) 30.09.2022 dönemine ilişkin Finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiği, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı Beyan ederiz. Ferit Kora Mehmet Tekin Salt Yönetim Kurulu BaşkanıGenel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075414
BIST
18:054.055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 75,71
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
18:0518,5979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6401
En Düşük
18,5393
18:0518,3955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0363
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,3976
En Düşük
18,2949
18:05985,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 985,05
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
986,63
En Düşük
982,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|180,40
|330.168.671
|% 10,00
|
|KRGYO
|8,69
|94.494.174
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|61.113.948
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.910.095
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.430.647
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,70
|120.527.404
|% -9,93
|
|BRKO
|1,96
|2.098.191
|% -9,68
|
|LIDER
|48,26
|156.294.034
|% -8,94
|
|KRTEK
|25,06
|105.179.034
|% -8,41
|
|VERTU
|32,84
|170.083.803
|% -8,27
|
|THYAO
|102,40
|6.407.381.966
|% 1,09
|
|SASA
|131,50
|4.339.158.378
|% 9,40
|
|ASELS
|33,34
|3.732.058.529
|% 3,48
|
|SISE
|32,98
|3.510.729.698
|% -0,72
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,51
|2.818.377.282
|% 2,27
|
|ISCTR
|9,38
|2.714.736.618
|% 0,64
|
|YKBNK
|9,25
|2.720.007.473
|% 0,43
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|TSKB
|2,97
|638.827.291
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5642
|18,5939
|% 0,04
|
|Euro
|18,3478
|18,3943
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,2923
|21,3991
|% 0,03
|
|Frank
|18,5231
|18,6347
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9321
|4,9568
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.648
|-0,56
|
|Altın Gr.
|984
|985
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.619
|6.698
|3,00
|
|Yarım
|3.225
|3.275
|2,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.636
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,77
|0,03
|
|B. Petrol
|94,73
|94,73
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de