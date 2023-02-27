***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarII-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde" yer alan ilkelerine uyum durumunu gösteren 2022 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte pdf.dosya formatında sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117333BIST