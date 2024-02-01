***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıLİDL & KAUFLAND ASİA PTE. LİMİTEDVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/02/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYokYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro üzerinde olumlu etkisi olacaktır.AçıklamalarAvrupanın en büyük zincir marketlerinden LİDL & KAUFLAND ASİA PTE. LİMİTED şirketi ile Avrupanın 18 ayrı ülkesindeki mağazalarında satışa sunulmak üzere ilk sipariş olarak, 2024 yılının Mart ve Nisan aylarında yüklenecek toplamda 1.383 Ton ( 633.435 Paket) Fotokopi kağıdı satış bağlantısı yapılmıştır..Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246144BIST