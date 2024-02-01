***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
01.02.2024 16:39
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
LİDL & KAUFLAND ASİA PTE. LİMİTED
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/02/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yok
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro üzerinde olumlu etkisi olacaktır.
Açıklamalar
Avrupanın en büyük zincir marketlerinden LİDL & KAUFLAND ASİA PTE. LİMİTED şirketi ile Avrupanın 18 ayrı ülkesindeki mağazalarında satışa sunulmak üzere ilk sipariş olarak, 2024 yılının Mart ve Nisan aylarında yüklenecek toplamda 1.383 Ton ( 633.435 Paket) Fotokopi kağıdı satış bağlantısı yapılmıştır..
Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246144
BIST