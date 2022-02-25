***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 25.02.2022 tarihli 2022/07 sayılı kararına göreYatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Sayın Murat Balpınar'ın yerine Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahip Sayın Tuğra Erol'un atanmasına, aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004459BIST