***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.02.2022 15:06
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 25.02.2022 tarihli 2022/07 sayılı kararına göre
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Sayın Murat Balpınar'ın yerine Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahip Sayın Tuğra Erol'un atanmasına, aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004459
BIST
15:101.943
En Yüksek
|Değişim
|: 4,93%
|| 91,21
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.944
En Düşük
1.866
15:1013,9212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1018
|Açılış
|: 13,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9036
15:1015,6490
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,1965
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6202
15:10854,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,18
|Açılış
|: 854,22
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
851,87
BIST En Aktif Hisseler15:10
|TIRE
|9,46
|27.328.269
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|15.851.781
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KLGYO
|0,88
|128.559.605
|% -4,35
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,64
|658.852.835
|% -3,35
|
|ULUUN
|6,27
|38.333.511
|% -2,94
|
|ARMDA
|62,00
|2.842.240
|% -2,29
|
|THYAO
|27,14
|5.015.662.827
|% 7,36
|
|EREGL
|30,48
|1.844.549.873
|% 4,81
|
|GARAN
|11,38
|1.036.503.888
|% 3,36
|
|KRDMD
|11,22
|1.024.798.147
|% 6,35
|
|SASA
|45,38
|759.228.638
|% 7,79
|
|EKGYO
|2,04
|441.548.577
|% 2,51
|
|YKBNK
|3,66
|748.317.339
|% 3,68
|
|THYAO
|27,14
|5.015.662.827
|% 7,36
|
|KLGYO
|0,88
|128.559.605
|% -4,35
|
|HUNER
|2,76
|362.335.671
|% 3,76
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9153
|13,9212
|% -0,73
|
|Euro
|15,6110
|15,6490
|% -1,24
|
|Sterlin
|18,6511
|18,7447
|% -0,33
|
|Frank
|15,0298
|15,1203
|% -0,40
|
|Riyal
|3,7136
|3,7322
|% -0,30
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|3,90
|
|Altın Gr.
|853
|853
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|5.706
|5.792
|-378,00
|
|Tam
|5.669
|5.830
|-376,60
|
|Yarım
|2.742
|2.821
|-180,79
|
|Çeyrek
|1.375
|1.410
|-90,85
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,01
|
|B. Petrol
|95,31
|95,31
|-0,11
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:24EDIP
Yüzde 9.12 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 716, 890 adet işlem
-
15:23KRTEK
Yüzde 9.98 oranında artışla 11.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 103, 158 adet işlem
-
15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, SASA, TAVHL
-
15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 73, 36 artarak (% 4.39 ) 1, 743
-
15:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, KERVN, KRTEK, ISBTR, GENTS, OTTO, RALYH, BRKO, PENTA, ATSYH