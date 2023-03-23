***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
23.03.2023 18:46
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 23.03.2023 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde şirketimiz yönetim kurulu bünyesindeki komite üyelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 1.) Denetimden Sorumlu Komitenin üyeliklerine, Komite Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Rabia Meryem Kocabaş'ın, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hıdır Mehmet Çolpan ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Celadet Nazım Barbarosoğlu' nun seçilmelerine, 2.) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine, Komite Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Celadet Nazım Barbarosoğlu'nun, Komite Başkan Yardımcılığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özay Kora'nın ve Komite Üyesi olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Rabia Meryem Kocabaş'ın seçilmelerine, 3.) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine, Komite Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hıdır Mehmet Çolpan, Komite Başkan Yardımcısı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Celadet Nazım Barbarosoğlu'nun ve Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Rabia Meryem Kocabaş, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özay Kora ve Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi Sayın Tuğra Erol'un seçilmelerine, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatları kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127512
BIST
18:055.062
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|Değişim
|: 1,22%
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|Açılış
|: 4.997
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|Önceki Kapanış
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18:0514,17
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14,20
En Düşük
13,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|6,05
|2.006.998
|% 10,00
|
|DURDO
|52,80
|24.447.983
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|105.574.376
|% 9,99
|
|EYGYO
|19,97
|119.174.172
|% 9,97
|
|KAPLM
|100,40
|10.920.122
|% 9,97
|
|PAMEL
|311,10
|20.343.098
|% -9,98
|
|EMKEL
|11,49
|80.643.490
|% -9,95
|
|ANELE
|5,02
|245.489.090
|% -9,87
|
|GEREL
|13,08
|199.030.808
|% -9,10
|
|MARKA
|8,60
|24.825.033
|% -8,90
|
|ASTOR
|62,35
|6.522.564.353
|% 3,06
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|OYAKC
|39,88
|5.281.928.213
|% 4,13
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|EKGYO
|6,98
|1.709.554.660
|% 3,87
|
|ISCTR
|14,17
|2.543.154.841
|% 3,43
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0410
|19,0471
|% 0,04
|
|Euro
|20,7254
|20,7660
|% 0,44
|
|Sterlin
|23,3851
|23,5024
|% 0,41
|
|Frank
|20,7525
|20,8775
|% 0,36
|
|Riyal
|5,0541
|5,0795
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.993
|1.994
|23,61
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|14,20
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.229
|8.337
|77,00
|
|Yarım
|4.034
|4.079
|37,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.040
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|0,09
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|-0,36
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