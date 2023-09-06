***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
06.09.2023 14:20
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hıdır M. Çolpan özel sebeplerle (yurtdışına yerleşeceği için) bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden 05.09.2023 tarihinde istifa etmişti. Kendisi aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim komitesinde görev yapmaktaydı. Yönetim Kurulumuzun 06.09.2023 tarihli kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında şirketimizde Muhasebe Müdürü ünvanı ile çalışan, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları bukunan Sayın Murat Balpınar'ın mevcut görevinin sonlandırılarak, ilgili tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği'ne ve yine tebliğ kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192070
BIST
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16:358.230
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
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|Açılış
|: 8.292
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|Önceki Kapanış
|: 8.236
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8.128
En Yüksek
8.299
16:3526,8203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 26,8250
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|Önceki Kapanış
|: 26,7950
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26,8406
En Düşük
26,4038
16:3528,8141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0929
|Açılış
|: 28,8000
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|Önceki Kapanış
|: 28,7800
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28,9526
En Düşük
28,4686
16:351.658,53
En Yüksek
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|: 0,08%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.658,53
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|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
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1.662,44
En Düşük
1.634,64
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ONCSM
|247,60
|201.686.512
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|729.228.298
|% 10,00
|
|GRNYO
|11,00
|81.040.499
|% 10,00
|
|ARZUM
|56,10
|43.738.667
|% 10,00
|
|MIATK
|426,90
|532.300.149
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|40.243.276
|% -10,00
|
|KENT
|387,00
|2.678.872
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|392.936.625
|% -9,99
|
|BALAT
|20,52
|2.532.077
|% -9,92
|
|EMNIS
|57,10
|1.126.268
|% -8,05
|
|ASELS
|40,92
|7.692.562.720
|% 6,29
|
|EREGL
|46,64
|7.304.330.023
|% 1,39
|
|IZENR
|74,05
|7.065.480.871
|% 3,13
|
|EKGYO
|9,30
|6.062.767.887
|% -1,48
|
|ISCTR
|24,50
|5.775.094.344
|% 3,90
|
|EKGYO
|9,30
|6.062.767.887
|% -1,48
|
|YKBNK
|17,08
|4.916.090.467
|% -0,35
|
|ISCTR
|24,50
|5.775.094.344
|% 3,90
|
|HALKB
|14,88
|2.948.756.340
|% 1,29
|
|ASELS
|40,92
|7.692.562.720
|% 6,29
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8086
|26,8203
|% 0,19
|
|Euro
|28,7965
|28,8141
|% 0,32
|
|Sterlin
|33,5231
|33,6913
|% -0,00
|
|Frank
|29,9708
|30,1513
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1293
|7,1650
|% 0,23
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-0,86
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|11.261
|11.431
|-14,00
|
|Tam
|11.015
|11.103
|-41,00
|
|Yarım
|5.524
|5.573
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.786
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|19,89
|19,92
|-0,35
|
|B. Petrol
|89,83
|89,83
|-0,21
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Seans Raporu
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TCELL, TOASO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 01 artarak (% 0.10 ) 7, 215
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16:50
YEOTK, ENERY, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:50
BRYAT, MMCAS, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında