***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 05.10.2023 tarihli kararı doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Adnan Yıldırım'ın Kurumsal Yönetim Komitesine "Komite Başkanı" unvanıyla üye olarak ve Denetimden Sorumlu Komite'ye üye olarak seçilmesine karar verilmiştir.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200123BIST