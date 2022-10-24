***ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
24.10.2022 16:54
***ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ALKA
25.10.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
ALKIM KAGIT ALKA 250,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073631
BIST
16:504.006
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 71,47
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
16:5018,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
16:5018,3686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0381
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
16:50987,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,34
|Açılış
|: 987,13
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler16:50
|BFREN
|2.134,00
|95.253.697
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|369.814.514
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.416.792
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.509.581
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|1.089.049
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|899.678.377
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|GESAN
|160,50
|1.271.105.185
|% -8,55
|
|PENTA
|72,30
|231.588.229
|% -8,16
|
|BTCIM
|43,98
|78.365.139
|% -7,41
|
|THYAO
|100,10
|6.615.239.171
|% 2,19
|
|EREGL
|30,58
|3.321.526.582
|% 3,52
|
|SISE
|32,88
|2.639.835.642
|% 2,75
|
|KRDMD
|12,69
|2.459.180.727
|% 3,00
|
|SASA
|100,70
|2.371.094.580
|% 8,11
|
|EKGYO
|4,70
|1.682.621.458
|% 1,29
|
|KRDMD
|12,69
|2.459.180.727
|% 3,00
|
|YKBNK
|9,62
|1.834.926.525
|% 1,48
|
|ODAS
|7,64
|1.368.774.055
|% -3,66
|
|SKBNK
|2,00
|342.052.194
|% 2,04
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5981
|18,6064
|% 0,14
|
|Euro
|18,3565
|18,3686
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,9883
|21,0935
|% 0,23
|
|Frank
|18,5330
|18,6446
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9337
|4,9584
|% 0,10
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-7,08
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.729
|-49,00
|
|Tam
|6.662
|6.757
|48,00
|
|Yarım
|3.246
|3.299
|19,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.651
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,27
|91,27
|-0,07
|
Seans Raporu
16:50
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-
17:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 45 artarak (% 2.01 ) 4, 385
-
17:05
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, KRDMD
-
17:05XU100
Endeks 4, 006 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 64, 131.00 milyon TL de
-
17:05ENSRI
Yüzde 9.54 oranında artışla 26.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 575, 290 adet işlem
-
17:04ISSEN
Yüzde 7.72 oranında artışla 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 802, 631 adet işlem