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***ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

24.10.2022 16:54
***ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ALKA

25.10.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
ALKIM KAGIT ALKA 250,00000 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073631


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BFREN 2.134,00 95.253.697 % 10,00  
FENER 62,15 369.814.514 % 10,00  
DITAS 36,08 10.416.792 % 10,00  
KERVN 0,66 2.509.581 % 10,00  
SODSN 30,14 1.089.049 % 10,00  
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Frank 18,5330 18,6446 % -0,10  
Riyal 4,9337 4,9584 % 0,10  
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Tam 6.662 6.757 48,00  
Yarım 3.246 3.299 19,00  
Çeyrek 1.628 1.651 10,00  
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Gümüş Gr. 11,45 11,47 -0,16  
B. Petrol 91,27 91,27 -0,07  
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