***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 11:32
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825314
BIST
11:44105.961
En Yüksek
|Değişim
|: -3,32%
|| -3.639,10
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
11:446,1091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0215
|Açılış
|: 6,1120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0950
11:446,9711
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0868
|Açılış
|: 6,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
11:44328,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,26
|Açılış
|: 328,78
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,00
|32.346.319
|% 12,99
|
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|DEVA
|10,39
|85.187.606
|% 7,89
|
|ALKA
|6,61
|1.787.494
|% 5,76
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|OYAYO
|6,61
|5.995.909
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,49
|4.956.881
|% -9,84
|
|DOCO
|417,00
|1.332.628
|% -9,72
|
|IZMDC
|9,30
|1.360.152
|% -9,27
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|THYAO
|10,79
|371.560.540
|% -3,14
|
|ASELS
|28,74
|264.104.571
|% -3,69
|
|GARAN
|9,60
|129.000.793
|% -4,29
|
|PETKM
|3,45
|111.147.744
|% -2,54
|
|YKBNK
|2,34
|96.202.320
|% -3,70
|
|IHLGM
|1,33
|79.225.308
|% 2,31
|
|ODAS
|2,00
|88.175.592
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,34
|96.202.320
|% -3,70
|
|KARSN
|1,82
|69.284.984
|% -1,62
|
|EKGYO
|1,39
|52.973.852
|% -3,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0111
|8,0512
|% 1,28
|
|Frank
|6,5615
|6,6010
|% 1,60
|
|Riyal
|1,6234
|1,6315
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|-0,49
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,94
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,05
|36,05
|-9,22
|