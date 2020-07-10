***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 14:37
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858896
BIST
14:29113.949
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -1.844,43
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
14:296,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
14:297,7621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
14:29398,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,00
|Açılış
|: 398,90
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,48
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|36.993.468
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.180.077
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|KERVN
|0,47
|1.781.517
|% 9,30
|
|LIDFA
|3,24
|14.021.040
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.421.177
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|5.842.718
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.584.401
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,70
|44.415.544
|% -9,56
|
|EKGYO
|2,07
|942.937.077
|% -4,17
|
|TRKCM
|4,59
|780.414.380
|% -0,86
|
|SISE
|6,24
|701.091.099
|% -2,19
|
|GARAN
|7,80
|688.308.819
|% -1,39
|
|THYAO
|11,58
|566.670.536
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,07
|942.937.077
|% -4,17
|
|ZOREN
|2,46
|418.430.920
|% -2,38
|
|TRKCM
|4,59
|780.414.380
|% -0,86
|
|KRDMD
|2,98
|430.800.079
|% -3,56
|
|ODAS
|2,63
|372.098.081
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6378
|8,6811
|% 0,14
|
|Frank
|7,2647
|7,3085
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8252
|1,8343
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,86
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.615
|10,40
|
|Tam
|2.670
|2.684
|10,80
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|5,20
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,75
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,14
|4,15
|0,02
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-0,51
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:46ALCTL
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 18.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 440, 732 adet işlem
-
14:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, DOHOL, KRDMD
-
14:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, THYAO, MGROS
-
14:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1635, 66 kaybederek (% -1.53 ) 105, 587
-
14:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BSOKE, MEGAP, KERVN, SNGYO, DOHOL, MEGAP