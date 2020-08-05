***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 16:12
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALKA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865392
BIST
18:051.091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.091
En Düşük
1.091
18:057,0952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0506
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0976
En Düşük
7,0287
18:058,4736
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0969
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4736
En Düşük
8,3315
18:05467,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,63
|Açılış
|: 467,42
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
467,73
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|ATLAS
|2,92
|46.504.662
|% 42,63
|
|ASELS
|16,84
|815.319.098
|% 0,00
|
|HDFGS
|4,55
|257.374.450
|% 0,00
|
|PRKAB
|5,51
|35.435.227
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,92
|214.581.228
|% 0,00
|
|ASELS
|16,84
|815.319.098
|% 0,00
|
|HDFGS
|4,55
|257.374.450
|% 0,00
|
|PRKAB
|5,51
|35.435.227
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,92
|214.581.228
|% 0,00
|
|ISYAT
|3,34
|228.951.535
|% 0,00
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% 0,00
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2890
|9,3356
|% 0,83
|
|Frank
|7,7669
|7,8137
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8820
|1,8914
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.052
|2.053
|14,55
|
|Altın Gr.
|466
|466
|4,10
|
|Cumhuriyet
|3.166
|3.169
|142,00
|
|Tam
|3.150
|3.221
|36,50
|
|Yarım
|1.529
|1.567
|13,10
|
|Çeyrek
|767
|785
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,74
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,19
|
|B. Petrol
|45,55
|45,55
|0,36
|