***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.01.2021 11:01
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903619
BIST
12:171.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,19
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.572
12:177,4016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0175
|Açılış
|: 7,3970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4232
En Düşük
7,3823
12:178,9968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0112
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9624
12:17444,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,87
|Açılış
|: 444,87
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
443,81
BIST En Aktif Hisseler12:15
|PKENT
|1.576,40
|5.735.324
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.094.829
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|1.690.623
|% 10,00
|
|VERTU
|19,27
|54.806.336
|% 9,99
|
|AYCES
|83,15
|14.713.042
|% 9,99
|
|SANFM
|15,70
|33.881
|% -9,98
|
|AVHOL
|7,00
|9.215.872
|% -9,91
|
|UMPAS
|2,19
|175.053
|% -6,41
|
|OYAYO
|10,83
|71.910.724
|% -6,31
|
|ORMA
|19,00
|89.300
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,54
|1.008.234.520
|% 3,25
|
|GARAN
|10,18
|824.837.730
|% 1,29
|
|KARSN
|4,44
|462.553.775
|% 7,25
|
|SISE
|7,98
|430.757.399
|% -1,48
|
|THYAO
|13,34
|420.412.601
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,54
|1.008.234.520
|% 3,25
|
|SKBNK
|1,59
|218.884.423
|% 0,63
|
|IHLGM
|1,49
|171.579.734
|% 2,76
|
|TSKB
|1,97
|226.291.161
|% -0,51
|
|KARSN
|4,44
|462.553.775
|% 7,25
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3947
|7,4004
|% -0,25
|
|Euro
|8,9893
|8,9983
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,1259
|10,1766
|% 0,31
|
|Frank
|8,3012
|8,3512
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9651
|1,9750
|% -0,25
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|1,41
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|10,00
|
|Tam
|2.936
|3.010
|2,81
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|1,37
|
|Çeyrek
|712
|728
|0,68
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,00
|
|B. Petrol
|55,68
|55,68
|-0,40
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