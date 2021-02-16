***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 17:02
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910037
BIST
17:071.531
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -31,29
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
17:077,0081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0439
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
17:078,4881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0335
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
17:07404,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,60
|Açılış
|: 404,63
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,60
BIST En Aktif Hisseler17:05
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|46.827.589
|% 9,99
|
|VAKFN
|13,55
|7.205.830
|% 9,98
|
|ISKPL
|38,66
|38.211.821
|% 9,95
|
|KRGYO
|6,21
|74.079.534
|% -9,21
|
|TGSAS
|23,82
|214.469.699
|% -8,88
|
|CMBTN
|353,60
|34.732.667
|% -8,72
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|YAPRK
|126,30
|11.630.590
|% -8,48
|
|KOZAL
|142,40
|2.623.226.016
|% -4,24
|
|PETKM
|5,08
|2.526.150.547
|% -0,97
|
|SASA
|38,24
|1.988.982.320
|% 1,00
|
|GUBRF
|74,10
|1.671.846.433
|% 1,30
|
|EKGYO
|2,51
|1.402.199.106
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,52
|1.264.193.555
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,51
|1.402.199.106
|% -1,18
|
|PETKM
|5,08
|2.526.150.547
|% -0,97
|
|TSKB
|1,72
|429.037.474
|% -2,27
|
|YKBNK
|2,85
|591.487.643
|% -2,40
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0020
|7,0056
|% 0,59
|
|Euro
|8,4803
|8,4871
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,7010
|9,7497
|% 0,49
|
|Frank
|7,8281
|7,8753
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8637
|1,8730
|% 0,68
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-23,90
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|2.685
|2.726
|-25,00
|
|Tam
|2.670
|2.738
|-27,25
|
|Yarım
|1.291
|1.324
|-13,18
|
|Çeyrek
|647
|662
|-6,59
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,07
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,10
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|-0,18
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
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17:19PSDTC
Yüzde -8.43 oranında düşüşle 30.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 063, 389 adet işlem
-
17:19PSDTC
Yüzde -8.43 oranında düşüşle 30.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 063, 389 adet işlem
-
17:18TGSAS
Yüzde -9.64 oranında düşüşle 23.62 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 478, 673 adet işlem
-
17:17TGSAS
Yüzde -8.88 oranında düşüşle 23.82 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 431, 739 adet işlem
-
17:16PSDTC
Yüzde -7.83 oranında düşüşle 30.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 060, 437 adet işlem