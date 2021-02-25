***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 13:21
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALKA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912670
BIST
17:351.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
17:357,2186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
17:358,8439
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1177
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
17:35414,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,67
|Açılış
|: 414,98
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
412,52
BIST En Aktif Hisseler17:35
|LINK
|51,70
|118.858.613
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|34.040.863
|% -9,94
|
|THYAO
|13,30
|2.392.389.677
|% 3,66
|
|PETKM
|5,22
|2.056.866.975
|% 1,16
|
|KOZAL
|128,50
|1.650.645.689
|% -3,75
|
|SASA
|41,70
|1.643.911.335
|% 4,41
|
|PGSUS
|88,40
|1.491.919.296
|% 6,76
|
|EKGYO
|2,28
|1.300.086.627
|% 0,44
|
|PETKM
|5,22
|2.056.866.975
|% 1,16
|
|TSKB
|1,71
|528.588.617
|% -1,72
|
|IHLAS
|0,88
|225.728.045
|% -2,22
|
|KARSN
|4,24
|1.119.928.355
|% -9,79
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2158
|7,2186
|% 0,68
|
|Euro
|8,8373
|8,8439
|% 1,35
|
|Sterlin
|10,2021
|10,2532
|% 0,95
|
|Frank
|7,9522
|8,0001
|% 0,98
|
|Riyal
|1,9207
|1,9303
|% 0,77
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-17,52
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|65,82
|65,82
|-0,36
|
Seans Raporu
17:35
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