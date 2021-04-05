***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2021 12:48
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALKA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923233
BIST
16:061.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,81
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:068,1203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0322
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:069,5784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0045
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:06449,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,34
|Açılış
|: 449,78
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,21
BIST En Aktif Hisseler16:04
|ERBOS
|75,90
|47.329.619
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|309.864.630
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.625.522
|% 9,99
|
|KRTEK
|21,86
|44.311.885
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.405.345
|% -9,96
|
|UZERB
|43,10
|583.186
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,02
|1.338.976.462
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,35
|942.051.022
|% -9,24
|
|KOZAL
|126,30
|712.336.461
|% 0,96
|
|GARAN
|6,89
|602.536.086
|% 0,12
|
|SASA
|47,20
|508.081.808
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,02
|1.338.976.462
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,18
|138.676.811
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,35
|942.051.022
|% -9,24
|
|GARAN
|6,89
|602.536.086
|% 0,12
|
|ODAS
|3,67
|296.591.059
|% 4,56
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1151
|8,1193
|% -0,41
|
|Euro
|9,5645
|9,5803
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,2259
|11,2822
|% -0,13
|
|Frank
|8,5938
|8,6455
|% -0,25
|
|Riyal
|2,1569
|2,1677
|% -0,48
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,43
|
|Cumhuriyet
|2.977
|3.022
|-6,00
|
|Tam
|2.959
|3.036
|-11,54
|
|Yarım
|1.430
|1.468
|-5,59
|
|Çeyrek
|717
|734
|-2,79
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|