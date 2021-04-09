***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 15:43
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926174
BIST
16:591.390
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -26,93
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:598,1772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0447
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1772
En Düşük
8,1219
16:599,7267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0100
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7267
En Düşük
9,6635
16:59457,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,44
|Açılış
|: 457,81
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:59
|TUREX
|14,52
|328.210
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|44.041.325
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|618.880
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|138.113.646
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|21.059.623
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.970.289
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|22.039.484
|% -9,81
|
|EREGL
|16,15
|1.061.368.148
|% 1,96
|
|BJKAS
|11,17
|912.197.151
|% 9,83
|
|KRDMD
|7,19
|855.805.903
|% -3,23
|
|GARAN
|6,65
|830.276.829
|% -1,63
|
|KOZAL
|114,80
|627.940.326
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,87
|447.927.958
|% -3,11
|
|TSKB
|1,35
|280.621.244
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|597.368.731
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,12
|308.091.390
|% -2,75
|
|GARAN
|6,65
|830.276.829
|% -1,63
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|-15,40
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-30,00
|
|Tam
|3.007
|3.082
|-24,68
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-11,93
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,97
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,32
|