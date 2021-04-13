***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 10:21
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927126
BIST
13:071.359
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -17,17
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
13:078,1480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
13:079,6990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0177
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
13:07452,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,51
|Açılış
|: 452,55
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler13:07
|QUAGR
|21,90
|929.217
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|5.672.687
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.767.710
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|1.378.955
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.821.218
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.620.566
|% -10,00
|
|IDEAS
|72,90
|372.206
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.865.600
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|997.165
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|513.007
|% -9,98
|
|EREGL
|16,78
|557.820.681
|% 2,32
|
|FENER
|33,80
|448.151.586
|% 7,99
|
|GARAN
|6,62
|375.319.995
|% 0,00
|
|KOZAL
|112,40
|343.664.794
|% 0,45
|
|NTGAZ
|13,73
|310.729.753
|% -7,73
|
|TSKB
|1,29
|201.468.111
|% -3,73
|
|EKGYO
|1,77
|264.312.826
|% -2,75
|
|YKBNK
|2,04
|186.576.218
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,54
|202.524.268
|% 0,00
|
|GARAN
|6,62
|375.319.995
|% 0,00
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1438
|8,1480
|% -0,02
|
|Euro
|9,6903
|9,6990
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,1895
|11,2456
|% 0,20
|
|Frank
|8,7777
|8,8306
|% -0,27
|
|Riyal
|2,1682
|2,1790
|% 0,08
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-6,04
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-7,00
|
|Tam
|2.986
|3.061
|-7,09
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|-3,43
|
|Çeyrek
|724
|740
|-1,71
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,60
|