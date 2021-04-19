***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 17:03
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALKA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929211
BIST
17:171.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -26,03
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.380
17:178,0996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0418
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0996
En Düşük
8,0317
17:179,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0760
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7485
En Düşük
9,6196
17:17460,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 460,45
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:17
|FENER
|31,90
|24.640.836
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.566.122
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.661.503
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|DESA
|14,94
|28.859.571
|% 9,93
|
|PEKGY
|1,62
|139.779.400
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|72.859.545
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.175.978
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|36.359.588
|% -9,99
|
|EREGL
|18,21
|1.407.120.579
|% -0,71
|
|PETKM
|6,57
|1.270.785.243
|% 3,79
|
|GARAN
|7,07
|996.779.269
|% -2,88
|
|QUAGR
|26,22
|817.873.713
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,27
|651.050.734
|% -2,28
|
|PETKM
|6,57
|1.270.785.243
|% 3,79
|
|EKGYO
|1,87
|348.910.554
|% -1,06
|
|ODAS
|3,04
|463.582.525
|% -9,25
|
|GARAN
|7,07
|996.779.269
|% -2,88
|
|MAKTK
|3,24
|419.332.308
|% -8,73
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0916
|8,0996
|% 0,52
|
|Euro
|9,7379
|9,7485
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,2359
|11,2923
|% 1,02
|
|Frank
|8,7855
|8,8384
|% 0,71
|
|Riyal
|2,1477
|2,1584
|% 0,26
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-2,80
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,21
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,97
|66,97
|0,20
|