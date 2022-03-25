***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2022 15:30
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013007
BIST
16:022.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 9,65
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
16:0214,8414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0172
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
16:0216,3415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0131
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
16:02933,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,68
|Açılış
|: 933,36
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler16:02
|PKENT
|255,60
|116.866.176
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.649.194
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|259.663.844
|% 9,93
|
|SNKRN
|30,88
|499.780
|% 8,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ISSEN
|15,25
|15.098.514
|% -4,57
|
|ANHYT
|13,98
|19.940.708
|% -4,36
|
|KONKA
|13,20
|112.631.055
|% -4,14
|
|PRZMA
|3,65
|744.296
|% -3,95
|
|KRDMD
|15,37
|1.366.388.441
|% 0,00
|
|THYAO
|28,32
|1.094.761.788
|% 0,71
|
|SASA
|59,70
|963.438.599
|% 1,96
|
|KARSN
|4,74
|799.056.547
|% 5,33
|
|SMRTG
|16,34
|786.314.835
|% 6,10
|
|KARSN
|4,74
|799.056.547
|% 5,33
|
|DOHOL
|3,27
|323.343.774
|% 1,24
|
|YKBNK
|3,95
|361.709.271
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,37
|1.366.388.441
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,29
|196.642.136
|% 1,33
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8375
|14,8414
|% 0,12
|
|Euro
|16,3290
|16,3415
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,5277
|19,6256
|% 0,24
|
|Frank
|15,9409
|16,0369
|% 0,48
|
|Riyal
|3,9447
|3,9645
|% 0,18
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-4,36
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,68
|
|Cumhuriyet
|6.174
|6.268
|-7,00
|
|Tam
|6.152
|6.305
|-2,69
|
|Yarım
|2.973
|3.050
|-1,30
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,49
|